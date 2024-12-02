Салах выбрал приоритетный вариант по будущему

Нападающий Мохамед Салах был бы готов подписать даже однолетний контракт с «Ливерпулем». Впрочем, египетского футболиста всё сильнее раздражает подход клуба к ведению переговоров. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic. Салах всё ещё ждёт, когда «Ливерпуль» раскроет свою позицию по поводу срока и условий потенциальной сделки.

Отмечается, что приоритетом Салаха является продление контракта с «Ливерпулем». При этом форвард считает, что он входит в число лучших футболистов в мире, и условия нового контракта должны отражать этот статус.

В сезоне 2024/2025 Мохамед Салах забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 20 матчах. Контракт египтянина рассчитан до конца сезона.