Замена Уокеру: «Манчестер Сити» изучил игрока с ценником в 50 млн евро

Кайл Уокер в последнее время не впечатляет, как и весь «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы выдала серию из семи матчей без побед, в которую вошли шесть поражений. Уокеру в конце весны исполнится 35 лет, и «горожане» наверняка хотели бы иметь справа в обороне более молодого игрока. Как сообщает TBR Football, чемпионы Англии изучили кандидатуру Жереми Фримпонга из «Байера».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Жереми Фримпонга в 50 миллионов евро. На деле же трансфер нидерландского футболиста в следующем году может оказаться более дорогостоящим.

Капитан «Манчестер Сити» сделал заявление на фоне кризиса