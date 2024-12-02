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Салах мог пойти на хитрость – переговоров с «ПСЖ» нет

02 Декабря 2024 • 19:11 Комментировать

В последние дни слухи связывают нападающего Мохамеда Салаха с переходом из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, информация о переговорах между Салахом и грандом Лиги 1 не соответствует действительности. У Мохамеда давняя дружба с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи, однако никаких предложений игроку не было.

В то же время отмечаются предположения нескольких источников. Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль». Ранее в прессе писали о том, что мерсисайдцы не готовы удовлетворять просьбу Мохамеда по сроку нового контракта.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Салах может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб – переговоры уже идут

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