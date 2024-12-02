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Де Брёйне выберет между двумя вариантами по будущему слухи

02 Декабря 2024 • 18:23 Комментировать

Полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» по завершению сезона 2024/2025. Недавно бельгийский футболист, который в последние годы часто попадает в лазарет, допустил такой сценарий.

Как сообщает портал TodoFichajes, при уходе из «Манчестер Сити» де Брёйне будет выбирать между двумя вариантами. Рыжеволосый гений паса может отправиться либо в МЛС, либо в Саудовскую Аравию.

Ранее сам де Брёйне честно говорил о том, что при переезде в чемпионат Саудовской Аравии он сможет хорошо заработать.

Следующим летом Кевин де Брёйне отпразднует свой 34-й день рождения. За «Манчестер Сити» бельгиец выступает уже десятый сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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