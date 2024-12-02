Невилл назвал ошибку Гвардиолы в матче с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о встрече «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. «Красные» одержали победу со счетом 2:0.
«Я ждал победу «Ливерпуля». «Манчестер Сити» был ужасен. Гвардиола – гений, один из лучших тренеров в истории, но он выбрал неправильный состав. Это чисто мое наблюдение. После этого матча «Ливерпуль» стал большим фаворитом в гонке за титулом», - передает слова эксперта Sky Sports.
После 13 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 34 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Арне Слота опережают идущий вторым лондонский «Арсенал» на девять очков.
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