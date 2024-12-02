Невилл назвал ошибку Гвардиолы в матче с «Ливерпулем»

«Я ждал победу «Ливерпуля». «Манчестер Сити» был ужасен. Гвардиола – гений, один из лучших тренеров в истории, но он выбрал неправильный состав. Это чисто мое наблюдение. После этого матча «Ливерпуль» стал большим фаворитом в гонке за титулом», - передает слова эксперта Sky Sports.