Капитан «Манчестер Сити» сделал заявление на фоне кризиса

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер выступил с заявлением на фоне плохих результатов команды. В семи последних матчах «горожане» один раз сыграли вничью и шесть раз проиграли.

«Сообщение фанатам. Мы знаем, что наши последние выступления не соответствовали ожидаемым стандартам, и мы знаем, что это было тяжело. Но мы уже проходили через такие испытания вместе, и мы справимся с этим. Важно, чтобы мы оставались едиными как клуб, как «Манчестер Сити», в этот сложный период. Ваша поддержка значит для нас всё – и в хорошие, и в тяжёлые времена.

Мы выигрывали титулы в последних сезонах, мы входили в историю, набрав рекордные 100 очков. Мы снова и снова показывали, что можем принять вызов, и мы сделаем это снова. Я обещаю вам, мы будем бороться до самого конца», - написал Уокер в социальных сетях.