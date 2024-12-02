Фото Фернандеша взволновало фанатов «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разгромил на своём поле «Эвертон» со счётом 4:0. Полузащитник Бруну Фернандеш был заменён в середине второго тайма. В социальных сетях появилась фотография, на которой португалец находится на скамейке с пакетом льда, примотанном к лодыжке. Возможно, у Фернандеша имеется какое-то повреждение.

Возможная проблема Фернандеша не может не беспокоить болельщиков «Манчестер Юнайтед», ведь в среду команда Рубена Аморима будет играть против «Арсенала» на выезде в календарном матче Премьер-лиги.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.