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Фото Фернандеша взволновало фанатов «Манчестер Юнайтед»

02 Декабря 2024 • 16:14 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
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04.12 23:15

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разгромил на своём поле «Эвертон» со счётом 4:0. Полузащитник Бруну Фернандеш был заменён в середине второго тайма. В социальных сетях появилась фотография, на которой португалец находится на скамейке с пакетом льда, примотанном к лодыжке. Возможно, у Фернандеша имеется какое-то повреждение.

Возможная проблема Фернандеша не может не беспокоить болельщиков «Манчестер Юнайтед», ведь в среду команда Рубена Аморима будет играть против «Арсенала» на выезде в календарном матче Премьер-лиги.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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