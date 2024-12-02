Гвардиола объяснил проблемы «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу проблем, с которыми столкнулась команда. В семи последних матчах «горожане» добились одной ничьей при шести поражениях.

«У нас не было предсезонной подготовки, а затем были травмы, но мы это знаем и должны смириться. Как тренер я защищаю то, что мы сделали в прошлом благодаря этим футболистам. Я хочу быть рядом и обнять их. Мы должны изменить результаты», - цитирует Гвардиолу The Independent.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт уже в среду, 4 декабря. Команда Хосепа Гвардиолы в этот день будет принимать «Ноттингем Форест».