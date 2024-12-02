У Салаха и «Ливерпуля» больше нет идиллии: стороны не могут договориться о новом контракте, похоже это конец

Новость о возможном уходе Мохамеда Салаха потрясла весь футбольный мир. Казалось, что в отношениях египтянина и «Ливерпуля» полная идиллия. У Салаха космическая статистика в Английской премьер-лиге (12+10) в 18 матчах. У «Ливерпуля» дела идут волшебным образом: команда идёт уверенно на первом месте в АПЛ с отрывом в девять очков от «Арсенала» и «Челси». В Лиге чемпионов складывается всё аналогичным образом: пять побед в пяти матчах и первое место в сводной таблице. В таких ситуациях нужно делать всё спокойно и без резких движений. Однако в жизни всё по-другому – Мохамед близок к уходу из команды, в которой он максимально эффективно раскрылся. Но фанатов «мерсисайдцев» можно слегка успокоить: контракт у лидера команды заканчивается летом 2025 года, и за это время многое может измениться.

Тем не менее болельщикам «Ливерпуля» есть о чём беспокоиться: с лидерами обычно контракт продлевают заранее, а здесь ситуация иная. Да и некоторые высказывания египтянина идут с намёком о будущих переменах. Вот одно из них:

«Этот клуб должен быть на вершине турнирной таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге остаётся только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде».

Однако это не самое беспокоящее сообщение для болельщиков «Ливерпуля». Тревожный месседж для поклонников «красных» звучал следующим образом:

«Уже почти декабрь, а я всё ещё не получил ни одного предложения остаться в клубе. Вероятнее, следующим летом я уйду, нежели останусь. Вы знаете, я в клубе уже много лет. Другой подобной команды нет, но, в конце концов, ситуация не в моей власти. Как уже говорил, сейчас декабрь, а я ещё ничего не знаю о своём будущем. Я люблю болельщиков, а они любят меня. Но всё зависит не от меня и не от них. Давайте подождём и посмотрим. Конечно, я разочарован, однако не собираюсь завершать карьеру. Я просто играю и сосредоточен на сезоне, пытаюсь выиграть АПЛ, а также, надеюсь, Лигу чемпионов».

Причина разногласий лежит на поверхности: Салах хочет продлить контракт с клубом на три года. Сам клуб не хочет подписывать долгосрочный контракт с возрастным футболистом. Напомним, что в июне футболисту исполнится 33 года. Если быть откровенными, то в этой эпопее больше предпосылок к тому, что стороны придут к согласию. Потому что в этой ситуации нет стороны, которая выглядит сильнее. Обе из них могут многое потерять. «Ливерпуль» не захочет отступать от своих принципов (боссы «мерсисайдцев» не дают долгосрочных контрактов возрастным футболистам), но и Салаха будет стараться сохранить. В этом случае боссы «Ливерпуля» могут быть более сильной стороной – ведь в Европе никто не даст Салаху контракт на долгие годы. Всё бы хорошо, если бы не одно но: подписать Мохамеда на долгое время будут готовы на Ближнем Востоке и в МЛС. Но египтянин не сможет легко на всё плюнуть и начать давить на руководство своего клуба – вряд ли Салах захочет отправиться на футбольную пенсию, находясь в статусе одного из лучших футболистов планеты.

Сам «Ливерпуль» не хочет расставаться с Мохамедом. Когда расстаются с игроком подобного уровня, то в командах обычно начинается перестройка. «Ливерпуль» же сейчас действует по той схеме, которая прекрасно работает. Вектор политики клуба направлен на сохранение того, что есть, а не на какой-либо поиск. Английский журналист Бен Джейкобс утверждает, что «Ливерпуль» контактирует с агентом Салаха и переговоры проходят позитивно. Нынешние разногласия Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» можно расценивать больше как диалог и дискуссию, нежели ссору. Даже если кто-то вместо слова «ссора» поставит слово «спор», то сказать можно будет следующее: лишь в споре рождается истина. Возможно, данная фраза подойдёт к истории переговоров Салаха и руководства «красных».

Антон Карасевич