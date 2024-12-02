Эмери прокомментировал крупное поражение от «Челси»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в матче 13-го тура Премьер-лиги. «Пенсионеры» одолели соперника со счетом 3:0.
«Итог нас огорчает. «Челси» становится все сильнее и сильнее. Мы же пока не добиваемся нужных результатов, но каждая следующая игра – шанс вернуться на победный путь. Надеюсь, в следующем матче мы одержим победу», - передает слова Эмери клубная пресс-служба.
После 13 туров Английской премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Подопечные Эмери отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков.
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