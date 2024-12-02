Эмери прокомментировал крупное поражение от «Челси»

«Итог нас огорчает. «Челси» становится все сильнее и сильнее. Мы же пока не добиваемся нужных результатов, но каждая следующая игра – шанс вернуться на победный путь. Надеюсь, в следующем матче мы одержим победу», - передает слова Эмери клубная пресс-служба.