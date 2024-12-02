Игрок «Манчестер Сити» атаковал Ливерпуль после поражения

«Ливерпуль» в воскресенье довольно уверенно обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Как следствие, мерсисайдцы увеличили отрыв от «горожан» до 11 очков – команда Хосепа Гвардиолы опустилась сразу на пятое место в таблице Премьер-лиги.

В концовке игры фанаты «Ливерпуля» скандировали название песни «Тебя уволят утром». Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега ответил на вопрос, может ли эта ситуация дополнительно мотивировать команду доказать людям неправоту.

«Вероятно. Кто-то мне уже говорил, что здесь не самый лучший район Великобритании. Думаю, наш тренер отреагировал хорошо», - сказал Ортега talkSPORT.

Гвардиола ответил фанатам «Ливерпуля» на обидную кричалку