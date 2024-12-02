Салах может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб – переговоры уже идут

Нападающий Мохамед Салах за последнее время сделал несколько заявлений о возможном уходе из «Ливерпуля». Возможно, египтянин просто давит на клуб на фоне истекающего контракта и желания выбить себе как можно более выгодные условия новой сделки. Действующее соглашение Салаха истекает в конце сезона, то есть правила ФИФА позволяют звёздному форварду уже в январе подписать предварительный контракт с зарубежным клубом.

Между тем, на страницах L’Equipe вышел интересный материал. В нём говорится о том, что Салах «открыл дверь» для летнего перехода в «ПСЖ». Гранд Лиги 1 готов предложить египтянину большую зарплату, стремясь заполнить пустоту после ухода Килиана Мбаппе.

По данным источника, сторона Салаха уже ведёт переговоры с «ПСЖ» о летнем переходе.