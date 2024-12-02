«Арсенал» опережает «Челси» в АПЛ не по алфавиту – в Англии объяснили ситуацию

После тринадцати туров в Премьер-лиге сложилась интересная ситуация. «Арсенал» и «Челси» по очкам делят второе место – у них по 25 баллов в кармане. При этом у лондонских команд идентичная разность забитых и пропущенных голов – 26:14 (+12).

В прессе начали писать о том, что «Арсенал» стоит в таблице выше просто по алфавиту. На самом деле это не так, о чём рассказывает The Standard. При идентичных показателях очков и голов команды сравниваются по личным встречам. Здесь у «Арсенала» и «Челси» тоже паритет – они сыграли вничью 1:1.

Так почему же «канониры» идут выше? Потому что они забили больше голов в личных встречах на выезде. В первом круге «Челси» и «Арсенал» играли на «Стэмфорд Бридж».