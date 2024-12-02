Постекоглу объяснил решение оставить Кулушевски в запасе в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу объяснил решение оставить полузащитника Деяна Кулушевски на скамейке запасных в матче с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы должны оберегать своих футболистов, Деян играет очень много, я почти не менял его. Я просто проявляю осторожность по отношению к нему и некоторым другим игрокам, но на данный момент у нас не так много вариантов, поэтому мы должны распоряжаться ротацией правильно. Считаю, что он здорово вышел на замену и к следующему матчу будет полностью готов», –цитирует Постекоглу пресс-служба клуба.

После 13 туров «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице. В четверг, 5-го декабря, подопечные Постекоглу сыграют на выезде против «Борнмута».