«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в испанском топ-клубе.

Как сообщает Relevo, в услугах португальского футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» уже делали запрос по Далоту, ожидается, что сумма трансфера может составить порядка 50 миллионов евро.

25-летний Далот принял участие в 13 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги и отметился одной голевой передачей. Действующее соглашение Диогу с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью пролонгации ещё на один сезона. Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в 2018-м году.