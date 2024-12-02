Диаш обратился к фанатам «Манчестер Сити» после поражения «Ливерпулю»

«Хочу сказать нашим болельщикам, не обращайте внимания на внешний шум. Защищайте своих игроков. Мы можем пойти против всех, если будем держаться вместе. Если сплотимся, то найдем выход. В конце концов всегда все налаживается», - написал португальский футболист в социальных сетях.