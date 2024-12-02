Диаш обратился к фанатам «Манчестер Сити» после поражения «Ливерпулю»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш обратился к фанатам команды на фоне провального отрезка сезона.
«Хочу сказать нашим болельщикам, не обращайте внимания на внешний шум. Защищайте своих игроков. Мы можем пойти против всех, если будем держаться вместе. Если сплотимся, то найдем выход. В конце концов всегда все налаживается», - написал португальский футболист в социальных сетях.
Напомним, что «Манчестер Сити» потерпел шесть поражений подряд. В последнем поединке подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде встречались с «Ливерпулем». Матч завершился поражением «горожан» со счетом 0:2.
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