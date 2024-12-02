Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб

Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити». Как стало известно El Gol Digital, 33-летний хавбек принял решение о смене клубной прописки.

Серьезный интерес к звездному игроку проявляют саудовские клубы, однако сам Кевин хотел бы остаться в Европе. Подписать де Брёйне хочет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» предложат бельгийцу контракт следующим летом. Самому полузащитнику было бы интересно поиграть в Каталонии.

Кевин защищает цвета «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Срок действующего контракта между бельгийцем и «горожанами» истекает в конце июня 2025-го. Его ценник составляет 45 миллионов евро.