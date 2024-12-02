Мудрик может перейти в клуб АПЛ, играющий в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» в январское трансферное окно. Об этом рапортую журналисты Footiecentral.

Как стало известно журналистам, «пенсионеры» готовы отпустить игрока, пока он пользуется спросом на рынке. В услугах Мудрика заинтересованы бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Вест Хэм». Также интерес к Михаилу проявляет французский «Марсель». Руководство «Челси» готово продать легионера за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мудрик поучаствовал в 16 поединках за лондонскую команду, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.