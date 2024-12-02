Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших дриблеров в истории футбола. Первое место в нем занял бразильский нападающий Гарринча. Далее в рейтинге следуют два известных аргентинских форварда – Диего Марадона и Лионель Месси.

Четвертым стал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест. Легендарный нидерландец Йохан Кройф занял пятую строчку. Бразильцы Роналдиньо и Неймар заняли шестое и девятое места соответственно. Бельгиец Эден Азар замкнул десятку лучших.

Стоит отметить, что в топ-10 не нашлось места португальскому нападающему Криштиану Роналду.