Аморим: «Диалло в очень хорошей форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим лестно высказался о вингере Амаде Диалло, который отметился двумя голевыми передачами в матче с «Эвертоном» (4:0).

«Это невероятный талант, но ему нужно продолжать совершенствоваться, хотя сейчас Амад находится в очень хорошей форме. Думаю, что три игры под руководством Руда ван Нистелроя очень помогли ему», – цитирует Аморима пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Аморим использует Диалло на позиции латераля.

22-летний Диалло сыграл 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал пять результативных передач.