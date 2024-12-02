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Аморим: «Диалло в очень хорошей форме»

02 Декабря 2024 • 10:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим лестно высказался о вингере Амаде Диалло, который отметился двумя голевыми передачами в матче с «Эвертоном» (4:0).

«Это невероятный талант, но ему нужно продолжать совершенствоваться, хотя сейчас Амад находится в очень хорошей форме. Думаю, что три игры под руководством Руда ван Нистелроя очень помогли ему», – цитирует Аморима пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Аморим использует Диалло на позиции латераля.

22-летний Диалло сыграл 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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