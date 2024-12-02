Постекоглу высказался о результативности Сона

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о низкой результативности нападающего Хын Мин Сона.

«Это можно сказать про многих наших игроков. Главное – оставаться сосредоточенным, а всё остальное придёт. Сон не зацикливается на этом – именно так поступают великие бомбардиры, они не беспокоятся об этом слишком долго, потому что он уже столько лет демонстрирует свой высочайший уровень. Многие футболисты проходили через это, я уверен, что голы Сона – это вопрос времени», – цитирует наставника «Тоттенхэма» пресс-служба клуба.

32-летний форвард Южной Кореи принял участие в 10 матчах «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.