«Манчестер Сити» показал худший результат среди всех команд АПЛ в последних четырёх турах

«Манчестер Сити» продолжает переживать спад.

Подопечные Гвардиолы проиграли четыре последних матча в английской Премьер-лиге, что является худшим результатом среди всех клубов на этом отрезке. Недалеко от «Манчестер Сити» по результатам в последних играх расположились «Астон Вилла» и «Лестер», проигравшие три матча из четырёх, а однажды сыгравшие вничью.

«Манчестер Сити» опустился на пятое место в турнирной таблице, а отрыв от лидирующего «Ливерпуля», которому «горожане» уступили вчера со счётом 0:2, составляет уже 11 зачётных баллов.

В среду, 4-го декабря, «Манчестер Сити» предстоит принять на своём поле «Ноттингем Форест».