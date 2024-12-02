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Палмер ответил на вопрос о связке с Джексоном

02 Декабря 2024 • 10:12 Комментировать
Челси
3:0
Астон Вилла

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос об их связке с нападающим Николасом Джексоном.

«Мы с Николасом здорово понимаем друг друга, общаемся каждый день и переписываемся после матчей. Мы стараемся работать над нашими отношениями, чтобы это помогало на поле», - цитирует Палмера пресс-служба клуба.

22-летний Палмер сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, отметившись восемью забитыми голами и шестью голевыми передачами. Что касается Джексона, то 23-летний сенегалец появлялся на поле в 13 матчах чемпионата Англии, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

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Челси Коул Палмер Николас Джексон ещё теги

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