Форвард «Ливерпуля» Гакпо высказался о кризисе «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо дал оценку игре «Манчестер Сити» после победы в очном матче (2:0).

Нидерландец открыл счёт на 12-й минуте встречи 13-го тура Премьер-лиги, прошедшей в воскресенье. В концовке Мохамед Салах удвоил преимущество хозяев поля и установил на табло окончательный результат. «Ливерпуль» упрочил лидерство в таблице и увеличил отрыв от «горожан» до 11 очков. Коллектив Хосепа Гвардиолы располагается на непривычном для себя пятом месте после четырёх поражений кряду в рамках чемпионата.

«Сейчас всё прекрасно, но сезон ещё не закончился. Мы должны оставаться сосредоточенными.

Я бы не сказал, что «Манчестер Сити» выглядит неуверенным в себе, однако команда переживает непростые времена. Сегодня игроки «Сити» снова показали, что отлично владеют мячом», – сказал в интервью BBC Гакпо.