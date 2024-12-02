Рубен Диаш дерзко ответил на вопрос о проблемах «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш уверен, что команда способна преодолеть трудности.

В воскресенье «горожане» уступили «Ливерпулю» (0:2). Это четвёртое подряд поражение коллектива Хосепа Гвардиолы в чемпионате, а также седьмой кряду поединок без побед во всех турнирах. Отставание от лидера таблицы Премьер-лиги – того же «Ливерпуля» – теперь составляет 11 очков.

«Способны ли мы справляться с поражениями? Вы знаете, что разговариваете с игроком одной из самых успешных команд последних лет? Возможно, стоит подумать об этом, чтобы понять, что мы знаем, как справляться с такими проблемами», – сказал в интервью Viaplay Диаш.