Аморим прокомментировал прерванную голевую засуху Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее оформил дубль в воскресном матче против «Эвертона» (4:0).

Нидерландец поразил ворота «ирисок» на 41-й и 64-й минутах. Форварду удалось отличиться в поединке за «красных дьяволов» впервые с дебютной игры против «Фулхэма», которая состоялась в середине августа.

«Я рад, что Зиркзее смог забить. Он проделал отличную работу. Это важно для его уверенности. Некоторые футболисты живут этим чувством – жаждой голов», – приводят английские СМИ слова Аморима.

На счету Джошуа Зиркзее три забитых мяча в 19 матчах за «Манчестер Юнайтед». Летом игрок был куплен у итальянской «Болоньи».