Палмер ответил, считает ли «Челси» претендентом на чемпионство

Футболист «Челси» Коул Палмер дал ответ на вопрос о шансах команды завоевать чемпионский титул Премьер-лиги в текущем сезоне.

После 13 туров «синие» делят вторую строчку в турнирной таблице с «Арсеналом» – обе команды набрали по 25 очков и имеют одинаковые показатели забитых и пропущенных голов. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет девять очков.

Получив вопрос о том, является ли «Челси» претендентом на чемпионство, Палмер дал ясный ответ: «Нет, ещё слишком рано», – заявил в беседе с BBC английский полузащитник.

В воскресенье коллектив Энцо Марески одолел на своём поле «Астон Виллу» (3:0). В среду лондонцам предстоит сыграть на выезде с «Саутгемптоном».