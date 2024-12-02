Палмер рассказал, чего может достичь «Челси» в Премьер-лиге

Полузащитник «Челси» Коул Палмер оценил перспективы команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Синие» обыграли «Астон Виллу» в воскресном матче 13-го тура – 3:0. В настоящий момент коллектив Энцо Марески делит вторую строчку с «Арсеналом» – лондонские гранды набрали по 25 очков и имеют абсолютно идентичные показатели забитых и пропущенных голов.

«Если мы продолжим побеждать, я уверен, мы будем где-то рядом с четвёркой. Мы просто пытаемся не останавливаться на достигнутом и выигрывать как можно больше матчей», – сказал в интервью Sky Sports Палмер.

В следующем туре «Челси» сыграет на выезде с «Саутгемптоном». Встреча состоится 4 декабря.