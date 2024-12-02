Джо Гомес: «Слот не пытается быть новым Клоппом»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался об успешном выступлении команды под руководством Арне Слота.

В 13-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл в родных стенах «Манчестер Сити» (2:0). Отрыв мерсисайдцев от «Арсенала» и «Челси» составляет 9 очков, а «горожане» и вовсе отстали на 11 баллов.

«Думаю, самое главное – это то, что Слот не пытается занять место Клоппа или быть новым Клоппом. Наследие Юргена вписано в историю клуба, его невозможно изменить. Арне остаётся самим собой.

Работа не закончена, мы ещё ничего не выиграли. Старт получился прекрасным, и это подталкивает нас не останавливаться на достигнутом», – сказал в интервью BBC Гомес.