Новый спортивный директор может привести в «Арсенал» звёздного форварда

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак остаётся в числе трансферных целей лондонского «Арсенала».

«Канониры» рассматривают возможность приобретения дорогостоящего шведа летом следующего года, о чём неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, облегчить сделку может вероятный приход в «Арсенал» спортивного директора Роберто Олабе, ныне работающего в «Реал Сосьедаде». В 2019 году функционер подписал форварда в баскский клуб – с тех пор между ним и представителями игрока сохраняются хорошие отношения.

Стоимость Александра Исака, по оценке портала Transfermarkt, составляет 75 млн евро.