Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль»

Будущее нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остаётся неопределённым.

Египтянин может стать свободным агентом летом 2025 года, так как в июне подходит к концу срок его действующего контракта. Одним из претендентов на 32-летнего игрока считается «ПСЖ», что, вероятно, не соответствует действительности. По данным журналиста Лоика Танзи, в парижском клубе опровергают информацию о возможном подписании Салаха. Представители парижского гранда полагают, что форвард может использовать разговоры о вероятном переходе в «ПСЖ» в своих интересах – для оказания давления на «Ливерпуль» с целью получить более выгодные условия по новому трудовому договору.