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Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль» слухи

02 Декабря 2024 • 00:18 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Ливерпуль
04.12 22:30

Будущее нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остаётся неопределённым.

Египтянин может стать свободным агентом летом 2025 года, так как в июне подходит к концу срок его действующего контракта. Одним из претендентов на 32-летнего игрока считается «ПСЖ», что, вероятно, не соответствует действительности. По данным журналиста Лоика Танзи, в парижском клубе опровергают информацию о возможном подписании Салаха. Представители парижского гранда полагают, что форвард может использовать разговоры о вероятном переходе в «ПСЖ» в своих интересах – для оказания давления на «Ливерпуль» с целью получить более выгодные условия по новому трудовому договору.

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Комментарии (1) Все комментарии
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DezmaN
02 Декабря 2024 в 00:46
Не может. Сомневается ли кто-то, что Момо найдёт клуб после окончания контракта? - не думаю. Захочет остаться на Энфилде - подпишет одногодичный на условиях клуба. В любом случае Салаху спасибо за всё и удачи при любом выборе, ты никогда не будешь идти один
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