Старридж назвал проблему «Манчестер Сити»

Бывший английский футболист Даниэль Старридж высказался о причинах кризиса «Манчестер Сити».

В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы потерпела четвёртое поражение подряд в Премьер-лиге – на этот раз «горожане» уступили «Ливерпулю» (0:2). Безвыигрышная серия действующих чемпионов Англии во всех турнирах достигла семи матчей.

«Думаю, «Манчестер Сити» не хватает полузащитника, ориентированного на оборону. Большинство из тех игроков, что есть сейчас, нацелены либо на атаку, либо на контроль. Это касается и Гюндогана, и Нунеса, и Ковачича. Список можно продолжать», – цитирует BBC Старриджа.