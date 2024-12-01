«Барселона» отказалась от Салаха и Сона – названа причина

«Барселона» не заинтересована в подписании нападающих Мохамеда Салаха и Сона Хын Мина, представляющих «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» соответственно.

Действующие контракты обоих футболистов истекают по окончании текущего сезона. «Сине-гранатовым» приписывался интерес к звёздным форвардам, однако вероятность подписания кого-то из них, похоже, крайне мала. Как сообщает журналист Мигель Рико, приглашение Салаха и Сона не входит в планы «Барселоны» – всё дело в возрасте игроков. Спортивный директор Деку намерен сделать ставку на молодых исполнителей.

Мохамед Салах отметит 33-летие в июне, а Сон Хын Мин – в июле.