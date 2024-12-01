Каррагер: «Манчестер Сити» придётся бороться за место в четвёрке»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Манчестер Сити» придётся сосредоточиться на борьбе за место в четвёрке.

В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в матче 13-го тура (0:2) – четвёртое подряд поражение «горожан» в чемпионате. Отставание действующих чемпионов от «красных», уверенно лидирующих в таблице, теперь составляет 11 очков. На данный момент «Сити» занимает лишь пятую строчку.

«Ситуация в «Манчестер Сити» – это почти мини-кризис. Это напоминает то, что было с «Ливерпулем» два года назад, и я думаю, что «Сити», возможно, придётся бороться за место в четвёрке.

«Сити» будет трудно финишировать выше «Арсенала» и «Челси» без усиления состава в зимнее трансферное окно», – передаёт BBC комментарии Каррагера.