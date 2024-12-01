Слот высказался о шансах «Ливерпуля» на чемпионство

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о текущих раскладах в чемпионской гонке Английской премьер-лиги.

В матче 13-го тура мерсисайдцы взяли верх над «Манчестер Сити» (2:0), увеличив отрыв от «горожан» до 11 очков. «Арсенал» и «Челси», идущие на второй и третьей строчках соответственно, отстают от лидера на 9 баллов.

«Приятно находиться в таком положении, но вы, ребята, лучше меня знаете, что «Арсенал» и «Сити» способны выиграть каждый матч с сегодняшнего дня и до конца сезона. «Челси» тоже способен побеждать в каждой игре. Это делает Премьер-лигу интересной – здесь так много отличных команд.

В прошлом сезоне у «Арсенала» был большой задел, но «Сити» смог отыграть отставание», – приводит BBC слова Слота.