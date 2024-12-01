Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах снова намекнул на уход из клуба по окончании сезона.

Контракт египтянина истекает в середине 2025 года. Стороны пока не согласовали условия нового договора.

В воскресенье Салах помог «Ливерпулю» одержать важную победу над «Манчестер Сити» (2:0), отметившись голом и результативной передачей.

«Это нечто особенное. Я не принимаю это как должное, наслаждаюсь каждой минутой здесь. Забивать на «Энфилде» и выигрывать матчи – всегда особенное чувство. Возможно, это моя последняя игра за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» [на «Энфилде»], и я просто хотел насладиться ею. Невероятная атмосфера. Надеюсь, мы выиграем чемпионат, а что будет дальше – посмотрим», – цитирует Sky Sports Салаха.