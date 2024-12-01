Суперкомпьютер оценил шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на чемпионство

«Ливерпуль» сделал очередной шаг к чемпионскому титулу, обыграв «Манчестер Сити» в очной битве (2:0).

Победу «красным» принесли голы Коди Гакпо и Мохамеда Салаха. Команда Арне Слота упрочила лидерство в таблице: отрыв от «Манчестер Сити» теперь составляет 11 очков, от «Арсенала» и «Челси» – 9. Впереди ещё 25 туров.

Согласно подсчётам суперкомпьютера Opta, вероятность чемпионства «Ливерпуля» при текущих раскладах составляет впечатляющие 85,1%. Шансы на триумф «Манчестер Сити» оцениваются всего в 4,4% – коллективу Хосепа Гвардиолы потребуется настоящее чудо, чтобы выиграть Премьер-лигу в пятый раз подряд. Главным конкурентом лидера сейчас считается «Арсенал» – 9,8%.