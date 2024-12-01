Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о шансах своей команды на чемпионство.

«Горожанам» будет крайне непросто защитить титул: после поражения от «Ливерпуля» на «Энфилде» (0:2) отставание от команды Арне Слота увеличилось до 11 очков. «Сити» занимает лишь пятую строчку после 13 туров.

«Как я сказал перед матчем, мы не в том состоянии, чтобы думать о целях, но сезон длинный. Мы должны думать о достижении результатов в ближайших матчах, а затем вернутся наши травмированные игроки, в итоге мы станем лучше. Будем верить. Нам есть за что бороться, мы постараемся», – сказал в интервью Sky Sports Гвардиола.