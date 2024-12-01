«Манчестер Сити» проиграл 7 из 15 матчей АПЛ без Родри с начала прошлого сезона, с ним – 0 из 36

В «Манчестер Сити» до сих пор не нашли способ заменить выбывшего из-за травмы Родри.

Испанский полузащитник получил травму в сентябре – скорее всего, он не сыграет как минимум до весны. В общей сложности с начала прошлого сезона «горожане» проиграли 7 из 15 матчей в Премьер-лиге, когда Родри не было на поле. При ключевом хавбеке команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате за тот же период, проведя 36 игр.

В воскресенье «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2). Это четвёртое подряд поражение коллектива Хосепа Гвардиолы в Премьер-лиге.

Действующие чемпионы занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков.