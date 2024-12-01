Такой плохой серии у «Манчестер Сити» не было больше 20 лет

«Манчестер Сити» в воскресенье проиграл в гостях у «Ливерпуля» со счётом 0:2. Как следствие, серия «горожан» без побед во всех соревнованиях достигла семи игр (одна ничья и шесть поражений).

Как сообщает City Xtra, в прошлый раз «Манчестер Сити» выдавал серию из семи матчей без побед больше 20 лет назад – в далёком апреле 2004 года. Тогда главным тренером «горожан» был Кевин Киган, а богатые владельцы из ОАЭ ещё даже не приобрели клуб.

Теперь «Манчестер Сити» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Игра состоится в среду, 4 декабря.