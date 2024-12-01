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Гвардиола прокомментировал кричалку болельщиков «Ливерпуля» о своём увольнении

01 Декабря 2024 • 21:57 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о кричалке болельщиков «Ливерпуля».

«Красные» продлили серию поражений «горожан» в Премьер-лиге до четырёх матчей, победив на «Энфилде» со счётом 2:0. По ходу встречи болельщики «Ливерпуля» скандировали «тебя уволят утром», адресуя это, разумеется, Гвардиоле.

«Возможно, они правы, – высказывается в послематчевом интервью испанец. – Может быть, им следовало петь это раньше. Я не ожидал такого от местной публики, но это нормально, я всё понимаю. Вместе мы прошли через множество невероятных сражений. Я испытываю к ним уважение», – заявил в разговоре со Sky Sports Гвардиола.

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21:40 · Англия. Премьер-лига
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