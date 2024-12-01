Гвардиола: «Поздравляю «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачу своей команды в матче с «Ливерпулем» (0:2).

После поражения на «Энфилде» отставание «горожан» от «красных» увеличилось до 11 очков. Позади всего 13 туров.

«В первые 15-20 минут «Ливерпуль» был неудержим. Мы пытались контролировать мяч, но это было трудно. Соперник заслуженно забил первый гол. Мы хорошо играли во втором тайме, хоть и не создавали особой угрозы. Я знаю, насколько оппоненты сильны в обеих штрафных.

Я поздравляю «Ливерпуль». Мы должны перезагрузиться и начать всё с нуля. Я верю в своих игроков. Посмотрим, что будет в конце сезона», – цитирует BBC Гвардиолу.