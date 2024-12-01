Кто подставил Гвардиолу в матче с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» потерпел четвёртое подряд поражение в рамках Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» забил по голу в каждом из таймов. Можно было бы выделить с отрицательной стороны у «небесно-голубых» практически всех, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ограничилось пятью персонами по итогам прошедшего матча.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 18:8, в створ – 7:2, угловые – 7:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ФИЛ ФОДЕН – 2,5. А был ли он на поле? Что-то не припоминается… Да, точно, он падал на газон в начале матча. Ещё жёлтая карточка на 32-й минуте. Ни одного удачного дриблинга (с двенадцатью потерями) и одно выигранное единоборство из восьми.

ЛУИС МАТЕУС – 3,0. Его обрезы вели к перспективным атакам «Ливерпуля», сам он пользы не приносил в атаке, не угрожал со своего фланга. Также выиграл только одно единоборство из восьми проведённых.

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН – 3,0. Легко его нейтрализовали ливерпульские полузащитники. Встречался с мячом Илкай примерно в два раза меньше, чем Бернарду Силва. Всего лишь в двух единоборствах поучаствовал Гюндоган (ну хотя бы одно выиграл). Передачи на расстояние – одна из четырёх точная.

РУБЕН ДИАШ – 3,0. Оборона «Сити», естественно, вся сыграла плохо. При этом точность передач у того же Диаша 95 процентов (у Холанна, кстати, вообще 100 – все семь пасов точные). Диаш пал под прессингом Нуньеса на своей половине поля перед заработанным пенальти «Ливерпуля».

КАЙЛ УОКЕР – 2,5. В случае с первым голом вина, наверное, в большей степени лежит на Уокере, от которого оторвался Гакпо. Кроме того, перед пенальти Уокер крайне неудачно действовал на подстраховке Диаша и не предотвратил старт Диаса один на один с Ортегой.

Кирилл Иванцов