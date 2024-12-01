Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слот дал комментарий после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»

01 Декабря 2024 • 21:40 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Манчестер Сити
окончен

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями после выигранного матча Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Уже на 12-й минуте счёт открыл Коди Гакпо. На 78-й минуте победу хозяев поля закрепил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

«Это был почти идеальный матч. Мы упустили множество моментов, поэтому в концовке пришлось непросто. Возможно, так и должно быть в подобных матчах, но было бы приятнее забить второй гол раньше.

Мы всегда прессингуем высоко, но «Манчестер Сити» здорово начинает атаки под давлением, поэтому пришлось как следует поработать. Нашим игрокам хватило энергии. Болельщики тоже проявили себя потрясающе», – поведал в беседе со Sky Sports Слот.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арне Слот ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
21:40
Слот дал комментарий после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
21:34
Рой Кин: «Ливерпуль» мог забить гораздо больше голов в ворота «Манчестер Сити»
21:25
Ван Дейк оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
21:23
Гвардиола установил антирекорд
21:17
«Ливерпуль» возглавляет АПЛ с отрывом в 9 очков – такого не было с последнего чемпионского сезона
21:00
«Манчестер Сити» впервые с сезона-2006/07 проиграл четыре матча подряд в АПЛ
20:56
Кризис продолжается: «Манчестер Сити» опустился на пятое место в АПЛ 1
20:52
Гвардиола ответил фанатам «Ливерпуля» на обидную кричалку 3
20:47
Салах повторил рекорд Руни в АПЛ 2
20:22
Эксперты указали на шокирующий факт, подчёркивающий кризис «Манчестер Сити» 1
18:30
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:48
Гвардиола оставил Эдерсона в запасе: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на битву в АПЛ
15:56
В раздевалке «Манчестер Сити» злые игроки бросали предметы 1
09:45
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: Ориентировочные составы на топовый матч чемпионата Англии 1
06:32
Гвардиола ответил, считает ли «Ливерпуль» фаворитом матча с «Манчестер Сити» 2
06:12
Фоден поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»
02:37
Ливерпуль - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08
Гвардиола – о проблемах «Манчестер Сити»: «Я плохо сплю» 1
01:40
Гвардиола не исключает уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта 1
00:25
«Манчестер Сити» – единственная команда АПЛ без набранных очков в ноябре 1
30 Ноября
22:48
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Ливерпуль – Манчестер Сити АПЛ – 1 декабря 2024
21:51
Слот лестно высказался о «Манчестер Сити»
18:13
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, как ему помог Гвардиола
15:39
Гвардиола назвал условие, при котором его уволят из «Манчестер Сити» 1
12:31
Актуальный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Манчестер Сити АПЛ — 1 декабря 2024
29 Ноября
23:09
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ливерпуль – Манчестер Сити АПЛ — 1 декабря 2024
18:49
Бабель оценил слова Гвардиолы о возможном выходе из гонки за титул АПЛ
18:13
Актуальная ставка и прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити АПЛ — 1 декабря 2024
16:10
Гвардиола: «Мне нужно себя проявить – когда я почувствую, что не позитивен, здесь будет новый тренер» 1
16:03
Гвардиола: «Мы вернёмся, я знаю это» 1
15:56
У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы 4
15:51
Гвардиола ответил, будет ли матч с «Ливерпулем» решающим в АПЛ
15:46
Гвардиола высказался о плохих результатах «Манчестер Сити»
15:11
Артета ответил на вопрос о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
07:22
Доннарумма, Мартинес и Лунин поспорят за награду лучшему вратарю года от ФИФА
07:00
Гвардиола и Анчелотти – в числе номинантов на награду тренеру года от ФИФА
00:35
Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «Ливерпуля» Брэдли
28 Ноября
23:39
В Саудовской Аравии готовы платить Салаху больше, чем Роналду
20:17
«Ливерпуль» может потерять двух игроков на битву с «Манчестер Сити»
27 Ноября
07:20
Аке: «Манчестер Сити» списывают со счетов в каждом сезоне»
26 Ноября
20:26
Слот высказался о контракте Салаха
06:51
Два игрока «Манчестер Сити» имеют худший показатель передач вперёд в АПЛ
06:19
Де Брёйне назвал проблему Савио в «Манчестер Сити»
06:00
«Манчестер Сити» пожертвует своим игроком ради новых подписаний 2
05:43
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» связались с бразильским полузащитником
05:35
В «Барселоне» ведутся споры по Салаху 1
02:04
Де Брёйне высказался о работе с Гвардиолой
25 Ноября
23:23
Доку: «Манчестер Сити» всё ещё борется» 2
15:44
Агуэро – об отрыве «Ливерпуля»: «Мы отставали от «Манчестер Юнайтед» на восемь очков, но в итоге выиграли АПЛ» 4
07:22
Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка
06:52
В «Айнтрахте» высказались о возможном переходе Мармуша в «Ливерпуль»
06:08
«Аталанта» приняла решение по Эдерсону, который интересен английским грандам
05:27
В «Манчестер Сити» определились с главной трансферной целью
01:22
Холанн – второй претендент на следующий «Золотой мяч», Ямаль – третий 2
24 Ноября
22:42
Суперкомпьютер определил вероятность чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ
19:56
Салах высказался о «Манчестер Сити» 7
19:20
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков – дальше очная битва
07:12
«Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» обратился к Зидану за помощью Роналду сделал заявление после второго дубля подряд Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» обратился к «Барселоне» Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Маршрутка для Месси: как Россия удивляла великого аргентинца
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
4
0
1.54 4.20 5.40
Видео
Окончен
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
3
0
1.81 4.10 3.70
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
1
1
1.47 4.70 5.60
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
0
2.34 3.85 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
21:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Поздравляю «Ливерпуль»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Слот дал комментарий после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Ливерпуль» мог забить гораздо больше голов в ворота «Манчестер Сити»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола установил антирекорд
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» возглавляет АПЛ с отрывом в 9 очков – такого не было с последнего чемпионского сезона
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые с сезона-2006/07 проиграл четыре матча подряд в АПЛ
20:56 · Англия. Премьер-лига
Кризис продолжается: «Манчестер Сити» опустился на пятое место в АПЛ 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил фанатам «Ливерпуля» на обидную кричалку 3
20:47 · Англия. Премьер-лига
Салах повторил рекорд Руни в АПЛ 2
20:22 · Англия. Премьер-лига
Эксперты указали на шокирующий факт, подчёркивающий кризис «Манчестер Сити» 1
19:39 · Англия. Премьер-лига
Эмери ответил на вопрос о травме Эмилиано Мартинеса
19:34 · Англия. Премьер-лига
«Аморим требователен»: Рэшфорд дал комментарий после крупной победы
19:29 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о победе «Челси» и травме Фофана
19:24 · Англия. Премьер-лига
Аморим выразил недовольство игрой «Манчестер Юнайтед» после победы 4:0
19:18 · Англия. Премьер-лига
Аморим прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» 4:0
18:50 · Англия. Премьер-лига
При тен Хаге такого не было: «Манчестер Юнайтед» впервые за долгое время выиграл в АПЛ с разницей 4+
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» устроил разгром «Астон Вилле»
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» довольствовался ничьей против «Фулхэма»
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» спокойно разобрался с «Эвертоном» 4
18:12 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш стал рекордсменом АПЛ среди португальцев
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потерял защитника
17:52 · Англия. Премьер-лига
Вратарь Эмилиано Мартинес не доиграл матч с «Челси»
17:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оставил Эдерсона в запасе: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на битву в АПЛ
Все новости