Слот дал комментарий после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями после выигранного матча Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Уже на 12-й минуте счёт открыл Коди Гакпо. На 78-й минуте победу хозяев поля закрепил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

«Это был почти идеальный матч. Мы упустили множество моментов, поэтому в концовке пришлось непросто. Возможно, так и должно быть в подобных матчах, но было бы приятнее забить второй гол раньше.

Мы всегда прессингуем высоко, но «Манчестер Сити» здорово начинает атаки под давлением, поэтому пришлось как следует поработать. Нашим игрокам хватило энергии. Болельщики тоже проявили себя потрясающе», – поведал в беседе со Sky Sports Слот.