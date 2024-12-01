Рой Кин: «Ливерпуль» мог забить гораздо больше голов в ворота «Манчестер Сити»

Знаменитый экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подвёл итоги матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (2:0).

«Красные» добились важной победы благодаря голам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха. Теперь команда Арне Слота опережает «горожан» на 11 очков.

«Отличный результат для «Ливерпуля», великолепное выступление. «Сити» сильно уступал. Оборона «Ливерпуля» была словно скала, у команды было всё: энергия, скорость, мощь. Голов в ворота «Манчестер Сити» должно было быть гораздо больше. Выдающаяся игра», – цитирует BBC Кина.

На счету «Ливерпуля» 34 набранных очка после 13 туров. «Арсенал» и «Челси», занимающие вторую и третью позиции, имеют в зачёте по 25 баллов. «Манчестер Сити» – лишь пятый.