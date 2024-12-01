Ван Дейк оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал интервью после победного матча с «Манчестер Сити» (2:0).

Коллектив Арне Слота добился триумфа в центральном поединке тура благодаря голам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха на 12-й и 78-й минутах соответственно. «Красные» увеличили отрыв от ближайших преследователей до 9 очков, а от «горожан» – до 11.

«Сити» – потрясающая команда, выигравшая четыре титула подряд. Они способны наказать кого угодно. Но сегодня, думаю, мы надёжно действовали в обороне и имели отличные моменты. Мы могли забить больше. Хорошая игра, победа добыта, двигаемся дальше.

Сейчас нет смысла забегать вперёд. Конечно, все хотят опережать конкурентов на 11 очков, но в этой лиге случаются неожиданности», – сказал в интервью Sky Sports ван Дейк.