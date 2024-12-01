Гвардиола установил антирекорд

«Манчестер Сити» переживает кризис. В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы проиграла в гостях у «Ливерпуля» со счётом 0:2. Как следствие, серия «горожан» без побед продлилась до семи матчей. В рамках этой серии манкунианцы один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Как отмечает Squawka, для Гвардиолы это антирекорд. Ранее по ходу тренерской карьеры Пеп ещё не имел столь длительных серий без побед.

Прервать неудачную серию «Манчестер Сити» постарается в среду, 4 декабря. В этот день в гости к «горожанам» приедет «Ноттингем Форест». Кстати, «лесники» отстают в Премьер-лиге от «горожан» всего лишь на одно очко.

Гвардиола ответил фанатам «Ливерпуля» на обидную кричалку