«Ливерпуль» возглавляет АПЛ с отрывом в 9 очков – такого не было с последнего чемпионского сезона

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги (2:0).

«Красные» забили по голу в каждом из таймов – отличились Коди Гакпо и Мохамед Салах. По прошествии 13 туров команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице с 34 набранными очками, «Манчестер Сити» отстаёт на 11 баллов и идёт пятым. Ближайшие преследователи мерсисайдцев – «Арсенал» и «Челси» – имеют по 25 очков в зачёте.

Согласно данным Opta, «Ливерпуль» возглавляет Премьер-лигу с отрывом в девять или более очков впервые с сезона-2019/20, своей последней чемпионской кампании. В четырёх последующих розыгрышах чемпионата Англии титул доставался «Манчестер Сити».