«Манчестер Сити» впервые с сезона-2006/07 проиграл четыре матча подряд в АПЛ

«Ливерпуль» продлил серию поражений «Манчестер Сити», одержав победу в родных стенах (2:0).

«Красные» взяли верх благодаря точным ударам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха (с пенальти) на 12-й и 78-й минутах встречи. Для «горожан» это поражение стало четвёртым кряду в рамках Английской премьер-лиги – такое произошло впервые с сезона-2006/07, когда команда финишировала на 14-й строчке в четырёх очках от зоны вылета.

«Ливерпуль» лидирует в текущей турнирной таблице с 34 набранными очками после 14 туров. «Манчестер Сити» – пятый с 23 баллами на счету.

4 декабря коллектив Хосепа Гвардиолы примет на своём поле «Ноттингем Форест».