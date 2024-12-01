Кризис продолжается: «Манчестер Сити» опустился на пятое место в АПЛ

«Манчестер Сити» переживает тяжёлый период. В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы проиграла на выезде «Ливерпулю» со счётом 0:2. Как следствие, серия «горожан» без побед во всех турнирах достигла семи матчей (ничья и шесть поражений).

В турнирной таблице Премьер-лиги «Манчестер Сити» по итогам тура опустился со второй позиции на пятую. «Горожан» обошли «Арсенал», «Челси» и даже «Брайтон». От лидирующего «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы теперь отстаёт на 11 очков!

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт уже в среду, 4 декабря, - против «Ноттингем Форест» на своём поле.